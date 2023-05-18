超人力霸王在台灣擁有廣大親子粉絲，繼去年《新・超人力霸王》締造系列作在台最高票房，台灣片商野獸國與日本製作公司圓谷再度聯手，在電影版《超人力霸王德卡 最終章 朝向旅程的彼方…》於台灣上映前，邀請男主角「明日見奏大」松本大輝、女主角「桐野唯千夏 」村山優香以及「超人力霸王帝納斯」的中村加彌乃訪台，與台灣粉絲近距離互動。

日前在接受日本媒體採訪時，對於能夠化身超人力霸王帝納斯，中村加彌乃表示有種美夢成真的感覺，她透露自己小時候曾相當喜歡「超人力霸王迪卡」，不但收集手指人偶甚至還會穿著超人力霸王的睡衣，以前曾想過要當超人力霸王，但因為是女生而放棄，沒想到長大後有一天竟能演出這個角色，笑說自己真的完全無法相信，她也對觀眾喊話「看完這部電影，大家可以跟朋友說『有女生變成超人力霸王唷！』」

至於實際展現變身橋段有什麼感想，中村加彌乃也在日媒的採訪中表示剛開始真的不知所措，還好有松本大輝的指導，開完笑說「連1公釐都不能有差錯」；松本大輝對於可以再度演出電影版感到相當開心，尤其是因為影集版最後他所飾演的「明日見奏大」已經無法變身成「超人力霸王德卡」，會有怎麼樣的演出請大家務必拭目以待。

《超人力霸王德卡 最終章 朝向旅程的彼方…》在6月30日於全台上映，6月10日將舉辦「劇場版主角直擊限定特映會」，除了能見到主角群本尊，加上特映會入場特典限量閃卡乙張，以及只有在這兩場才能看得到的「特別活動」，此外，凡參加者更有機會獲得超限量演員親筆簽名板。特映會套票將於5月19日中午12點於MUVIE CINEMAS現場售票窗口及自動取／購票機、威秀影城官網線上訂票系統、威秀影城官方APP。