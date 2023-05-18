《駭人骨娃娃》劇照（威視電影提供）

《駭人骨娃娃》劇照（威視電影提供）

《佈局》、《馬拉薩尼亞32號陰宅》製作公司全新懼獻，《闇魔怨》鬼才導演聯手《錄到鬼》編劇打造禁忌鬼娃電影《駭人骨娃娃》，將在5月26日全台上映！片中年輕男子半夜路上撩妹，開車載女主角與朋友回家，原本想要到森林壞壞，卻意外撞到「鬼娃莫妮索」一行人從此不得安寧！男子更是慘遭鬼娃索命，打手槍打到一半「見鬼上門」嚇到精盡人亡！

電影挑戰新一代最兇惡附身人偶，繼不敗鬼娃《安娜貝爾》《窒友梅根》後，再次挑起恐怖片迷的觀影神經！曾勇闖好萊塢、執導多部鬼片的導演維克多加西亞，也表示等不及再啟「鬼娃莫妮索」續篇，自虐直呼：「想再回到鬼娃莫妮索宇宙！」

曾赴好萊塢製作多部恐怖片的鬼才導演維克多加西亞（Victor Garcia），首部短片處女作《El ciclo（暫譯：循環）》於全球奇幻電影盛會錫切斯影展首映便一鳴驚人，榮獲洛杉磯尖叫恐怖電影節最佳恐怖短片等4項大獎，為他開啟美國市場大門。

不僅參與怪物製造機吉勒摩戴托羅《羊男的迷宮》《地獄怪客》與國際名導阿莫多瓦《悄悄告訴她》的特效製作，並陸續執導多部恐怖經典續作，如：《重返猛鬼屋》《兇鏡2》。最新作品《駭人骨娃娃》受華納兄弟影業委託製作關於都市傳說「聖餐女孩」的電影，驚心打造繼《安娜貝爾》後又一作祟鬼娃。

導演維克多加西亞提及「鬼娃莫妮索」與許多著名的恐怖人偶「鬼娃恰吉」或「安娜貝爾」不同，不會突然出來嚇人、也不會突然轉頭，說道：「我們想讓她（鬼娃莫妮索）成為令人不安的存在，讓她成為她周圍發生的悲劇的見證人。」同時也期望展開更多關於鬼娃莫妮索宇宙：「我們都非常滿意最後的成果，還有很多想法來擴展這個故事，我們想再回到鬼娃莫妮索宇宙！」

此外，電影更邀請《錄到鬼》傳奇執行製片人艾柏多馬里尼與西班牙國家戲劇文學獎的吉列姆克魯亞擔當編劇，片中可見年輕男子奇波載著半夜攔車的女主角莎拉與朋友回家，動起「色心」想要開去森林壞壞，卻意外惹到「鬼娃莫妮索」一行人從此撞鬼事件不斷！其中有一幕開賭博遊戲場的奇波，打手槍打到一半竟遭「鬼娃」找上門，沒有插電的電玩機突然自己開開關關，猶如惡靈繚繞般360度瘋狂閃爍，嚇得他立馬瑟瑟發抖深夜崩潰狂奔！今年度必看的禁忌鬼娃之作《駭人骨娃娃》改編自流傳上百年的都市傳說，帶給觀眾身歷其境的驚悚恐懼、顛覆想像的視覺衝擊！