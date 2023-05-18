5G毫米波(mmWave)技術可提高行動網路傳送速率，但高頻訊號(如28Ghz)將面臨訊號容易衰減、導致需建設更多數量5G基地台來提供涵蓋，隨之也增加了光纖數量的需求。此議題在未來25GS-PON設備商用後，將可利用既有光纖網路來快速導入與建置，提供5G基站前傳(fronthaul)與後傳(backhaul)方案，有助於降低5G光纜數量需求與加速5G基地台建設。

中華電技術長暨研究院院長林榮賜表示，穩定的光纖傳輸網路及營運成本的整體節降，是支撐行動網路涵蓋的重要基石；而驗證25GS-PON在終端光纖可以與現網高速寬頻方案共存，是行固網融合的重要應用。

台灣諾基亞總經理劉明達表示，25GS-PON採用Quillion晶片，是目前全球接取網路具備最高運算能力、最省功耗，相容於NOKIA全球市佔第一的PON平台，以及是協助行固網融合關鍵的方案。