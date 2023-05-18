基隆警方接獲通報，第一時間前往台灣銀行疏散民眾。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆又傳「炸彈」威脅，謝國樑：警方必嚴查勿讓市民恐慌。

基隆近期屢傳公共場所遭放置炸彈威脅，17日下午1時許又傳出有七顆遙控炸彈被安裝於台灣銀行基隆分行內，獲報後警方到場疏散民眾調查搜索，證明又是虛驚一場，並懷疑可能是先前惡作劇人士所為。對此基隆市長謝國樑於18日上午受訪表示，警方一定會用最仔細的標準對應。但若是連續惡作劇的慣犯，在未來有類似事件，警方一定會通報調查，也會盡量讓民眾過正常的生活，不要造成恐慌。

基隆又傳「炸彈」威脅，謝國樑：警方必嚴查勿讓市民恐慌。警方回應。

警方搜索有可能藏匿爆裂物的地點。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警方搜索可能藏匿爆裂物地點，最後證實虛驚一場。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆又傳「炸彈」威脅，謝國樑：警方必嚴查勿讓市民恐慌。搜索過程。

基隆市17日下午1時傳出市府正對面的台灣銀行基隆分行遭恐嚇放置炸彈，恐嚇者「馬ＯＯ」於電子信箱表示於台灣銀行內放置7顆遙控炸彈，並將於下午3時引爆炸彈搶劫。警方接獲通報後不敢大意，立刻派員前往疏散人員，並進行巡檢可能遭放置炸彈處，但未發現可疑物品。

據了解，本案件疑似與前幾例恐嚇放置炸彈類似，都是出於惡意惡作劇行為，也來自境外的IP位址，研判有可能是同一位人士所為。

對此事長謝國樑受訪時表示，對於多起的「炸彈」案件，市警局第一時間都有通報讓他了解，警方會依照標準作業流程通報並進行處置，也會仔細對應，務必要守護市民安全。

但謝也指出，本次案件和先前類似，都是來自於境外IP的惡作劇恐嚇，先前市府會特別公告周知，是出於要市政透明化，讓市民有知的權利，但像是這種惡意的騷擾若用一樣的方式公布給市民，恐怕會影響市民的生活，所以後來市府有決議，如果是類似事件，警方一定還是會用最嚴格標準辦理，但傾向不公布，以免造成不必要的恐慌。

謝國樑最後再次強調，市府針對所有恐嚇案件一定會用最小心謹慎的態度應對處理，但也不會隨著犯人的惡作劇而起舞，讓全市為之騷動，徒增民眾恐慌，務必要讓市民能夠安心生活。