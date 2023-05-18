高市觀光局長的信箱收到1封恐嚇信，歹徒勒索1000萬元，揚言放炸彈炸壽山動物園、左營蓮池潭。對此，高雄市長陳其邁今（18）日震怒痛批，非常要不得，此舉妨礙社會公共秩序，他也要求警察局儘速追緝凶手破案。

據了解，這封恐嚇信在昨晚9時許寄到觀光局長的電子信箱，由署名「宋林林」的人士發出，主旨寫到「8顆遙控炸彈已經安裝在龍虎塔內」，內容提到5顆遙控炸彈已經交裝在龍虎塔內，2顆遙控炸彈裝在壽山動物園某處。

恐嚇信還提到，「如果不希望我們引爆炸彈，請準備1000萬台幣，明天早上9點聯繄我馬仔，商討交易方式，不許報警，我們的眼線在附近監視，如果我的馬仔被抓，炸彈會立刻爆炸」。

針對這起恐嚇案，陳其邁今下午出席活動時回應，第一階段今天早上在壽山動物園緊急撤離750位遊客，市民的安全是他最在意的，因此很快按照平常的SOP來進行疏散。

陳其邁表示，有關可能涉嫌恐嚇的部分，據他了解，這是屬於境外的IP，而近期也有多起國內的處所有發生類似情況，警方正全力偵辦中。他痛批，這種妨害社會公共秩序的行為非常要不得，要求警察局盡速追緝凶手破案。