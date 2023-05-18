台中烏日區中山路一段與興祥街鄰近明道花園城、明道中學，是居民與學生通勤必經之路，人、車流量大。（潘虹恩攝）

台中烏日區中山路一段與興祥街一帶人、車流量多，台中市政府警察局烏日分局18日邀集相關單位會勘，討論行人穿越線退縮、增設庇護島等，維護民眾安全。（潘虹恩攝）

台中烏日區中山路一段與興祥街一帶人、車流量多，日前晚間51歲黃姓男子違規穿越馬路時遭撞身亡，警方18日邀集相關單位會勘，討論行人穿越線退縮、增設庇護島等，維護民眾安全，並呼籲行人保護自身安全；公路總局將再研議增設庇護島，交通局則會畫設「綠斑馬線」，預計7月底完工。

此案事發於15日晚間7點多，正是中山路一段與興祥街一代人、車流量尖峰時段，未料51歲黃男行經該處，竟違規斜切穿越馬路，行經車輛無一不閃躲，仍遭車輛撞上身亡，據了解，汽車駕駛無違規情事，初步研判汽車駕駛無肇責；台中市政府警察局烏日分局18日與台中市議員吳瓊華、交通部公路總局、中市府交通局等單位會勘。

烏日警分局交通組組長楊俊明表示，中山路一段靠近興祥街口是明道花園城居民和明道中學學生每天必要出入的地方，不僅平常警方會指派義交和員警在此指揮交通，也是強力執法熱點，警方與民眾認為該處有設置庇護島之需求，也會就周邊植栽、路樹、照明和行人行走的安全度等進行全套的配合與改善。

吳瓊華表示，中山路一段與興祥街是當地重要路口，有時車輛在路口迴轉遇到行人，前進也不是、後退又回堵，還有與行人相撞的風險，今日會勘研擬增設庇護島並將斑馬線內縮，行人穿越馬路會相對安全，駕駛也較能注意到行人，另，如有民眾無法一次走完斑馬線，中間也可以有地方停等休息。

市府交通局人員表示，交通局會針對興祥街畫設「綠斑馬線」，預計7月底完成；公路總局則表示，增設行人庇護島的部分會再進行討論、研議。

楊俊明也說，警方在行人路權部分除取締駕駛未禮讓行人外，也包括行人未依號（標）誌行進、道路障礙、車輛未依號（標）誌停等，近期駕駛人對於行人安全的意識抬頭，警方取締件數減少許多，但也呼籲行人遵守標誌、標線，避免憾事發生。