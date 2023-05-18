台北市政府明年將開放YouBike前30分鐘免費，但近日無車可借情形卻愈發嚴重，4月周轉率更達9.2，遠超出4至8的正常值。交通局指出，與新北市達成共識，預估明年新增YouBike2.0E電輔車，且今年擴增1780輛車，預估12月周轉率將下降至7.7，回到合理範圍，民眾陳情狀況至少不會惡化。

依交通局資料，1至4月車輛數1萬3267輛車，站位數1279、車柱數2萬9380，平均周轉率8.6，其中4月周轉率更高達9.2。而為將周轉率降至合理值8以下，2023年擴增1780輛車，預估於12月周轉率回復至正常值7.7，明年1月又因開放前30分鐘免費，提升至8.3。預估2026年達到2.6萬輛車，站位數2000、車柱數5萬，周轉率降低至6。

民眾黨議員陳宥丞於議會交通委員會中質疑，周轉率愈來愈高，4月竟高達9.2，今年僅補1780輛車，年底是否YouBike是否會「血栓中風」，根本無車可借。且補車人力吃緊，去年民眾投訴無車可借、無柱可還約477件，今年是否能至少維持？國民黨議員李明賢則關心電輔車規劃進度。

交通局長謝銘鴻回覆，6月陸續引進1780輛YouBike，針對缺車嚴重的站點增車，並進行調配，預計至少民眾陳情狀況不會持續惡化，維持目前狀況，且30分鐘免費的政策實施後，也有搭配購車計畫。

謝銘鴻指出，雙北為生活圈，為避免北市有電輔車，但無法在新北還車的狀況，因此還是要和新北市溝通。新北市先前因為人行道不能騎電輔車，因此對電輔車持保留態度。但上周和新北市溝通，新北市目前持樂觀其成的態度，並和新北市達成共識，細節還要加以討論，但期望明年引進電輔車並上路。

運管科長廖苑伶補充，電輔車採購數量還需要詳細討論，其他縣市也只有少量而已，且騎車費率較高，收費會參考其他縣市。而站位數自400站擴充至今的1279站且站點分散，微笑單車的調度人力雖有增加，但相比站點的提高並沒有成比例，人力招募上也遇缺工問題，微笑單車已積極招募計時人員。