吉安艦成軍祈福儀式。（巡署東部地區機動海巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

海巡署籌建海巡艦艇發展計畫進度達5成，2018年至2027年這10年間，耗資426億元打造6型海巡艦艇141艘。安平級巡防艦（600 噸級）第6艘-CG607「 吉安艦」，15日高雄交船後，今天由艦長詹正松領航抵達花蓮港，肩負守護東部海域巡弋任務。

有「第2海軍」之稱的海巡艦艇之「吉安艦」今下午航抵花蓮港，艦隊分署東部地區機動海巡隊隊長莊光正在碼頭主持祈福典禮，並安排花蓮海巡隊巡防艇於花蓮港內進行噴水歡迎儀式。

吉安艦為安平級巡防艦，以海軍沱江艦為藍圖基礎，進行海巡模組的設計，蒲福風力耐受級數提升至9級，最快航速高達44節以上，續航力超過2000浬，並增設最大射程達120公尺的高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。

在武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備。

未來透過「海巡智慧船舶指揮管理糸統」(簡稱 CGICS)可於海上執行任務期間，與陸上勤務指揮中心或其他巡防艦進行視訊通話、多方會議及即時影音等作業。

東部地區機動海巡隊表示，吉安艦是該隊新造第二艘 600 噸級巡防艦，後續將安排艦上同仁進行戰系裝備及成軍等教育訓練，經教育訓練測考中心評測通過後，投入東部海域護漁及維權任務。