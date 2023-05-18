報導指出，10年前蘋果和埃克森美孚（ExxonMobil)是全世界最有價值的公司，當時這兩家公司的的市值都沒有超過6000億美元；現在蘋果和微軟是全球身價最高的公司，其市值都超過2兆美元。而未來10年，以下這兩檔實力雄厚的成長股可望交出亮眼的成績單，並晉身目前由蘋果和微軟獨占的市值2兆美元俱樂部。

●特斯拉（Tesla）

特斯拉周三勁揚4.4%，收在173.86美元，市值來到5447.85億美元，若要達到2兆美元，未來10年市值必須增加約3.7倍，即每年要增長約14%。但一些分析師對特斯拉在2033年之前的市值預測遠超出這個數字，例如「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（Ark Investment Management）認為到2027年特斯拉的市值將達到4.4兆～7.9兆美元。儘管過去方丹對特斯拉的預測大多準確，但這看起來還是有些樂觀，讓2兆美元看起來輕而易舉。

去年特斯拉的電池電動車銷量領先同業，市占率達到18.2%，公司高層並預估交車量將逐年成長50%。該公司擁有的優勢還包括其營業利益率居汽車製造業第一、擁有最先進的電動車和電池製造技術，以及在自動駕駛技術方面傲視群雄。

分析師認為，數據是人工智慧（AI）的基礎，而特斯拉擁有的自動駕駛車超出所有競爭對手，這表示該公司擁有比同業更多的數據來訓練支援其「全自動駕駛」（Full Self-Driving,FSD）平台的AI模型。特斯拉高層曾表示，FSD軟體終將成為驅動公司獲利的主力。

基於特斯拉在兩大快速擴張的市場中佔有優勢，保守估算（以過去5年營收年增長47%來看），投資人可以合理預期未來10年其營收每年成長至少25%。假設特斯拉達到這個目標，其市值可能增加3.7倍，達到2兆美元，而其市值營收比（price-to-sales ratio,PS Ratio）將從目前的6.9倍跌到2.5倍。

●Alphabet

Alphabet比特斯拉更接近2兆美元的市值里程碑。該谷歌母公司周三股價上漲1.11%，收在120.84美元，市值達到1.54兆美元，和2兆美元大關僅差43%，這表示未來10年其市值每年只需要擴大3.6%。

其優勢相當顯而易見，Google Search是全球最受歡迎的搜尋引擎，而YouTube是全球最受歡迎的串流媒體服務，對許多品牌而言，Alphabet是無可取代的廣告合作夥伴。

根據eMarketer提供的數據，去年Alphabet在全球數位廣告市場的占比逼近30%。未來幾年，Alphabet可能會失去一些市占，但很可能將保持領先地位。這對該公司相當有利，因為一直到2030年，廣告技術市場估將以每年14%的速度成長。

該公司的其他優勢還包括其雲端事業穩健發展，今年第一季Google Cloud Platform在雲端基礎設施和平台服務的市占率從去年的8%擴大到10%。而其在AI方面的專長也可能成為未來幾年重要的成長動力。

Alphabet或許還沒有像ChatGPT這樣爆紅的應用程式，但專家們已經認可該公司是AI基礎設施、對話式AI平台和AI文件分析領域的領導者，這對該公司而言是一個好兆頭，因為一直到2030年，AI軟體市場每年最快能以42%速度成長，同一期間整體雲端運算市場可望以每年14%的速度增長。

其市值營收比目前為合理的5.1倍，保守估算（以過去5年每年營收成長19%來看），如果未來10年Alphabet每年營收以10%的速度成長，其市值便可達到2兆美元，而PS Ratio將降至更合理的2.7倍。。由於Alphabet在幾個快速擴張的市場都具有強大的優勢，其年營收成長速度可能超過10%，因此其市值可能在2033年以前就會超過2兆美元。