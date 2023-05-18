台灣麥當勞將在21、22日於全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」招募活動，每天3場、共超過2000個場次。求職者可就近親臨麥當勞餐廳，現場體驗工作內容、瞭解薪資福利與品牌文化，還能直接面試搶先卡位，完成體驗流程就送大麥克兌換券1張。

據行政院主計總處統計，3月中高齡者勞參率首度突破66％，45歲以上勞動力更已超過506萬人。因此，提供多元友善的優質就業環境，吸引中高齡求職者，成為企業招募的重要課題。

對此，台灣麥當勞除廣邀多元人才，除學生、新住民、僑生外，2021年起更招募新職缺「正職服務員」，歡迎中高齡、退休及二度就業的求職者，透過全球一致的培訓制度與肩併肩的陪伴訓練，讓中高齡員工可快速上手，並量身規畫合適的工作環境。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞多元友善的工作氛圍正符合中高齡求職者需求，目前全台2.2萬員工中，45歲以上占總數17％、逾3800人，其中更有逾10％已超過60歲，且中高齡員工超過3成在職逾10年。

藍郁琇表示，青銀共融是麥當勞的職場特色，中高齡員工在餐廳中都有優秀表現，不僅穩定性高、且自我要求高，無論對產品品質或顧客服務都有高水準展現，甚至會主動關懷年輕同仁、分享人生經驗，促進交流並增進企業凝聚力。

除了招募中高齡，麥當勞也歡迎社會新鮮人與年輕族群加入正職服務員行列，不僅可享穩定排班，還有優質薪酬福利，輕鬆達到工作生活平衡。有興趣從事管理工作的求職者，無經驗也可應徵餐廳襄理，透過完整培訓制度與穩健升遷管道，成為獨當一面的餐廳CEO。

麥當勞對正職服務員制定「好彈性、好穩定、好保障」等麥式三好制度，包括規畫5個上班時段、享有更多彈性選擇，起薪30K起跳，享年終獎金、全年123天休假日、滿10年即可享有8周給薪假，並透過全球一致的培訓制度協助新進員工上手。

麥當勞同步招募300名「正職管理組」，餐廳襄理含輪值津貼在內起薪突破4萬元、經理起薪5萬7200元，加上年終及績效、業績獎金，年薪可達150萬。