新北市去年有75萬公噸的營建廢棄物，如何去化是一大挑戰！新北市議員黃淑君今質詢時表示，新北市營建廢物量產量居高不下，處理困難，且成本極高，對環境影響極大，呼籲市府推動「循環建築」，讓建築物材料循環使用，降低汙染成本。對此，工務局表示，市府會進一步研究，預計下半年提出鼓勵方式，推動公共工程節能措施。

黃淑君表示，新北市老屋眾多，住宅興建成本高，缺工缺料又導致興建困難，若市府推行循環建築，建材可被再利用，透過預鑄工法可減少現場的施工時間，減少汙染和人力耗損，再配合相關工法，建築物可像樂高一樣，依需求重組。

黃淑君呼籲，市府可針對都市更新地區或社宅，應考量資源的循環再利用，建置「材料護照」及「循環建築認證」，再配合鼓勵措施，可降低碳排，維持永續生活環境。

黃淑君說，民間也陸續設置循環建築，像台糖已在台南市規畫沙崙智慧綠能循環住宅園區，導入循環建築概念，再透過預鑄工法組裝房屋，配合廢棄物的再利用，像是建立生活廢水、廚餘的再利用系統，達到低度汙染排放，因此未來社宅興建也可比照辦理。

對此，工務局表示，市府有鼓勵業者蓋綠建築，多使用鋼材，達到循環再利用，市府預計下半年推出鼓勵方式，推動公共工程節能，明年將針對民間建築推動鼓勵措施；城鄉局表示，針對社宅節電、建築再利用等部分，市府都有跟台灣建築中心、建築研究所討論；環保局說，市府有推動節能E好宅，大受好評，至於營建廢棄物源頭到實施循環建築如何配合，市府會再研議。