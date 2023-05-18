（總統府提供）

蔡英文總統今天接見由瑞典議員魏馬可率領的國會議員訪團表示，台灣和瑞典去年雙邊貿易額超過17億美元，比前一年成長12％，她期待雙方持續提升經貿合作關係，也呼籲支持台灣與歐盟洽簽台歐盟雙邊投資協定。魏馬可則表示，台灣被排除在許多重要國際世界組織外，令人難以接受。

魏馬可今天率瑞典國會議員葛樂莎（Sara Gille）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）、紀拉斯（Rasmus Giertz）等人，由外交部長吳釗燮及瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表歐瑞思陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文提到，過去這幾年，台灣和瑞典在各領域的合作都有很多進展。去年，雙邊貿易額超過17億美元，比前一年成長12％，雙方更在氣候變遷、供應鏈安全等領域，探尋更多合作的機會。

她期待，台灣和瑞典持續提升經貿合作關係，希望訪團議員大力支持台灣與歐盟洽簽「台歐盟雙邊投資協定」，讓台灣跟歐盟的合作，可以更加深化，也讓台灣和歐洲的企業，有更多投資信心。

蔡英文指出，近年，「台灣」是國際社會的關鍵字，有越來越多的國家和人民關心台灣議題、支持台海和平。她非常感謝瑞典政府和國會對台灣的支持，也要重申，台灣是國際社會良善的力量，無論在全球防疫、救災救難，或是供應鏈安全上，「我們都是有能力、也可信賴的好夥伴」。

蔡英文強調，未來，台灣會堅定地跟民主夥伴站在一起，持續強化經濟的連結、提升民主的韌性，也會繼續維護印太地區的和平穩定，互惠共榮。

魏馬可代表訪團致詞時盛讚台灣有效率的健保制度，以及令人印象深刻的教育體系等，「顯見台灣在科技創新及許多領域處於世界領先地位，並非巧合」。

他非常贊同英國前首相特拉斯昨天稱台灣是「太平洋上的燈塔」。在台灣的所見所聞，讓他非常欽佩台灣及台灣人民。此次訪臺所見使他們更確信，台灣有許多值得學習的地方，雙方也必須更加強合作。

魏馬可表示，所有理念相近的民主夥伴應該緊密合作，尤其在許多威權國家勢力日益強大且更具敵意的時候，自由世界必須肩並肩站在一起。台灣的民主相對瑞典較為年輕，但仍然是世上最堅強、穩定，且運作最良好的民主體制之一。台灣人應該為這個成就自豪。

他說，多數民主國家認為台灣在貿易、外交及民主上扮演重要的角色，即使如此，台灣還是被排除在許多重要國際組織之外，令人難以接受。因此，包括他在內的許多瑞典民主黨議員，都在不同場合提出台灣參與國際組織的重要性，例如世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）和國際民航組織（ICAO）等，他們會持續努力，也會持續強調自由世界的夥伴必須緊密合作的重要性。