Cozzi Market「逸．市集」即日起至7月15日推出謝師宴專案，單一學生團體含10人即享平、假日8折優惠。(國泰飯店觀光事業提供)

Cozzi Market「逸．市集」即日起至7月15日推出謝師宴專案，單一學生團體含10人即享平、假日8折優惠。(國泰飯店觀光事業提供)

鳳凰花開的季節，驪歌輕唱，趕搭畢業季謝師宴商機，和逸飯店・桃園館推出「逸起歡聚 謝師盛宴」專案，中式宴席桌菜每桌10人8000元加1成；西式宴席自助餐，每人900元加1成，5月底前預訂，可享免1成服務費。擁有馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、熊一日式燒肉等吃到飽品牌的馬辣餐飲集團，也推出11位成人以上（含）同行用餐，1人免餐費的感恩謝師專案。

和逸桃園館中、西式宴席 謝師宴每人免千元

國泰飯店觀光事業旗下的和逸飯店・桃園館「逸起歡聚 謝師盛宴」專案，可在充滿海洋風的宴會空間暢享豐盛美味佳餚，西式宴席自助餐每人900元起，中式宴席桌菜每桌10人8000元起。前菜有香滷牛腱、五味花枝、煙燻素鵝、柚香白玉，另有香蒜銀絲海鮮蝦、油淋香蔥白斬雞、青絲玉露海上鮮、香澄豚排美雙拼、大甲芋香糯米糕等豐富佳餚，附贈果汁暢飲、專屬燈光音響投影設備；滿額指定人數即贈軟性1款飲料暢飲、卡拉OK、每桌金牌啤酒2瓶。專案供應至8月31日止。

馬辣餐飲集團集結旗下新馬辣經典麻辣鍋Plus+、熊一燒肉等8家吃到飽品牌，齊推謝師宴優惠，11位成人以上(含)同行，即享1人免費。（馬辣國際餐飲集團提供）

館內的另一間餐廳Cozzi Market「逸．市集」，引入碼頭市集意象，融合嶄新烹調元素，以「無國界料理」為主軸，每天供應新鮮海鮮及中西式豐盛自助美饌。即日起至7月15日同步推出謝師宴專案，單一學生團體含10人即享平、假日8折優惠，滿20人即贈1位老師免費招待，滿40位贈2位老師免費招待，以此類推可累計。

馬辣9品牌齊推謝師優惠 11人同行1人免費

「涮樂和牛鍋物」感恩謝師宴，11位成人以上(含)同行，選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，業者會招待1人免費用餐。示意圖。（馬辣國際餐飲集團提供）

另外，以高CP值受到年輕族群喜歡的馬辣餐飲集團，集結旗下燒肉、火鍋、居酒屋等多家吃到飽品牌，齊推謝師宴專案優惠搶市。包括熊一日式燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus＋、問鼎皇上吉祥宮廷火鍋(吃到飽方案)、狗一下居酒食堂（忠孝店吃到飽）、哞哞屋和牛燒肉、夯下去新潮和牛燒肉8個品牌，11位成人以上（含）同行，即享1人餐費免費。專案需提前至少3日預約，訂位時主動告知參加活動並支付訂金，即可享有優惠。

集團另一家「涮樂和牛鍋物」也推出感恩謝師宴，11位成人以上（含）同行，提前至少1日預約用餐，訂位時主動告知參加活動並支付訂金，選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，業者會招待1人免費用餐。謝師宴專案優惠從5月24日到8月31日止。”

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