晚婚晚育趨勢漸增，根據台灣凍卵協會（TEFA）最新調查顯示，儘管超過半數女性有生育意願，卻有近9成不瞭解如何檢測生育能力。醫師提醒，大家以為等到想生再生，但卵子數量會隨年齡遞減且無法逆轉，尤其35歲後數量和品質都急速下降，提醒女性朋友應每年做AMH檢查，才能掌握生育自主權。

台灣凍卵協會「2023年全台千人女性生育保存意向調查」顯示，女性預計生育年齡達35.6歲。台灣生殖醫學會理事林時羽表示，台灣女性生育年齡逐年攀升，從1976年的23.02歲到2021年的31.23歲，而調查更顯示女性預計生育年齡平均為35.6歲，已達高齡產婦標準，這是政府需要思考的警訊。

該調查顯示，將近6成女性沒有做任何懷孕準備，近3成透過運動、健康飲食、作息正常等方式維持身體健康，僅不到1成女性曾接受AMH檢測，以了解自己的生育力。林時羽指出，AMH會隨著年齡越來越低，年輕健康女性的AMH平均為2到4ng／ml，一旦低於2ng／ml就是凍卵時機。

台灣生殖醫學會常務理事陳明哲表示，如有癌症、紅斑性狼瘡、卵巢發炎、子宮內膜異位等疾病，或是帶有遺傳性乳癌基因、X染色體缺失、早發性停經家族史的女性，都應積極考慮凍卵，以保有生育能力。

因應國人晚婚晚生，近期已有地方政府提供女性凍卵補助，不少民代也積極倡議相關政策。陳明哲分享以色列經驗，針對30歲到41歲的婦女，凡符合3項醫學條件任2項，可全額補助保存20顆卵子或取卵4次，且54歲前都可以解凍使用，這是領先全球的做法。

根據內政部2022年統計，台灣女性初婚年齡平均32.3歲，以台北市為例，平均33.3歲生育第一胎。台灣凍卵協會理事長曾琬婷指出，許多人不一定早早就計畫生小孩，但生育權是女性的重要權利，因此提醒女性朋友應每年接受一次AMH檢查，掌握自身的生育能力，才能擁有更多自主選擇權。