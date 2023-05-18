《愛情停損點》劇照。（車庫電影提供）

義大金獎編劇斯蒂法諾薩多第二部劇情長片作品《愛情停損點》即將在台上映，本片入選2021威尼斯影展「威尼斯日」單元，內容描述一對交往15年的情侶下定決心要分手的故事，其寫實細膩的風格，讓人聯想到《花束般的戀愛》、《世界上最爛的人》等「胃痛系」愛情電影，如果心臟不夠大顆，請不要跟伴侶一起觀賞。

《愛情停損點》的男主角「托馬索」由義大利資深男星吉多卡普里諾飾演，他曾參與《情陷高達》等名片，近年因參與Netflix熱門義大利劇《麥地奇家族》而獲得國際注目。吉多卡普里諾受訪時坦言，自己無法像片中主角那樣「好聚好散」。「可以試試看，但是不會成功，因為這真的很難。」他說：「我沒有像片中那樣結束關係的經驗。」吉多卡普里諾表示，他認為世間沒有永恆不變的感情，「在我看來，那些裝作沒事，忽視自己的冷感，只是努力過日子的不算是好伴侶。」

《愛情停損點》的劇本由斯蒂法諾薩多和前女友維倫蒂娜蓋亞（Valentina Gaia）共同撰寫，當時他們剛分手，這是他在處理悲傷的過程中發展而成的故事，「裡面包含了很多真實的情感。」 先由維倫蒂娜蓋亞完成劇本初稿，他再加入男性的觀點。他坦言剛開始很煎熬，寫作的過程如履薄冰，但現在兩人已經和解，維倫蒂娜蓋亞還以配樂的身份參與《愛情停損點》的製作。

斯蒂法諾薩多表示，他不光只是想拍一部愛情片，也要拍一部成長電影，「透過分開，他們終於找到解決生活問題的方法，我很喜歡這樣的電影。」諸如《四個畢業生》、《失戀排行榜》等，他希望能向這些經典電影致敬。而最令斯蒂法諾薩多印象深刻的一場戲，是片中的派對狂歡橋段，因為他們是在疫情期間拍攝，「整整一年都沒有舉行派對，所以大家異常興奮。」