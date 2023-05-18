47歲日本男星市川猿之助（いちかわえんのすけ）今（18）日被經紀人發現與父母倒臥在家中，75歲的母親延子當場身亡，至於76歲父親市川段四郎（喜熨斗宏之）則是昏迷送醫後宣告不治，對此，最新消息指出，市川猿之助是在衣櫃被發現，且送醫前仍有意識，由於現場留有遺書，因此警方將朝輕生方向進行調查。

綜合日媒報導，由於在現場有發現疑似遺書，內容中寫道「請原諒我先走一步，非常對不起」，因此警方初步研判，市川猿之助應該是試圖想輕生；據悉，市川猿之助當時是在房中的衣櫃被發現，且當他獲救時還有意識，被問及父母所在之處時，他則回應「在樓上」，接著便發現他的父母躺在2樓的客廳地上，沒有明顯外傷，脖子上也無絞痕，目前不排除因藥物死亡的可能性，此外，調查人員目前推測，他試圖輕生的原因似乎與18日週刊《女性SEVEN》報導的性騷擾霸凌事件有關，而警方19日將會繼續調查此事件。

事實上，市川猿之助出身歌舞世家，與男星香川照之是堂兄弟，曾演出《半澤直樹》、大河劇《鎌倉殿的13人》等劇，而他7日才在IG分享「市川猿之助奮鬥歌舞伎公演」演出畫面，還感謝工作人員、觀眾，「我們會繼續飛翔，謝謝上帝！謝謝你一直保護我」。

然而，市川猿之助目前狀況不明，不少網友都到社群上留言鼓勵他，但中午後IG卻突然關閉留言，而市川原本在今天公演的舞台劇「市川猿之助奮鬥歌舞伎」也已經取消。

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