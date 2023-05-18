裝潢廢棄物因為沒有申報機制，導致去向追蹤不易。市議員陳文政質詢時表示，近年有不肖的小型拆除業者，收了處理費，卻隨意棄置廢棄物，牟取不法利益，就算開罰也不收斂，更用「人頭」復活。環保局長陳宏益表示，已向中央建議加重處罰，並與警大開發追蹤科技設備。

陳文政表示，裝潢修繕等事業廢棄物隨意傾倒問題日漸嚴重，不只在郊區田間，就連市區的人行道、私人土地甚至是民宅門口，都頻繁出現業者惡意棄置事業廢棄物。若業者沒被抓到，環保局基層人員就等於是他們的免費的員工；就算真的被抓到，因為傾倒量不大、有毒物質少，法院最後都會輕判，惡性循環下，讓業者更加肆無忌憚。

陳文政批評，業者違反廢清法遭判刑的紀錄在網路上都能查到，且廢棄物清除業屬於需經過審核的特許行業，卻能在前科累累的情況下，任意更換負責人，質疑市府變更登記審查機制不夠嚴謹，才讓業者如此囂張。

環保局長陳宏益說明，因裝潢修繕事業廢棄物沒有完整申報機制，目前查緝上確實有一定難度。近年也協同警察大學等單位協助開發手機訊號追蹤科技，也已向環保署建議加重罰則。

針對有環保清運業者疑似不斷更換人頭與地址，躲避刑責部份，陳宏益指出，針對廢棄物清運許可管制，將加強檢核申請人資料，同時也會與中央及市府經發局一起合作研究，並請環保警察一同列管嫌疑人，合作打擊犯罪。

環保局說明，依據廢棄物清理法規定，若未取得許可證文件從事廢棄物清除處理業務，依廢棄物清理法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。也規範經撤銷或廢止許可證者，5年內不得以相同或類似機構名稱及相同統一編號申請該業務許可；其負責人於5年內也不得重行申請為清除、處理機構的負責人。