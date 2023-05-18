中華職棒樂天桃猿隊響應陽光基金會臉部平權活動，17日賽事邀請曾經受到燒傷或口腔癌而導致顏面與外貌損傷的身障朋友進球場觀賞賽事，樂天女孩們也共同宣傳臉部平權，希望讓每個獨一無二的外貌都能獲得平等的尊重。

受邀參與活動的郭修銘，是在八仙塵燃導致全身有40％燒傷的傷友，過去在陽光基金會復健長達5年的時間，曾經歷過他人的指指點點與異樣的眼光。他說，燒傷復健就像一場棒球比賽，有人加油也也有人不看好，過程中或許很累、很痛，但是只要聽到加油聲，就是努力的動力。

陽光基金會桃竹中心主任賴司鐸表示，感謝樂天桃猿的支持，讓燒傷顏損者為自己站出來發聲，讓他們有機會翻轉社會大眾對於陽光基金會的傷病友們印象，這些傷病友不被外表定義，用行動證明傷病後的生活也可以很精采、很不一樣。

根據陽光基金會2023「顏損者外貌相關經驗調查」，有42.9％顏損者曾經因為外貌遭遇他人不友善對待，以「被別人多看一眼而感到不舒服」佔73.0％最大宗，因此積極推動臉部平權讓每個顏面外觀不同的人都能獲得基本的尊重、公平的機會已是刻不容緩。