法人表示，第二季股市投資，投資人須更重視成長性與防禦性兼具的投資機會，可留意高品質成長股與政策支持概念股，讓整體投資組合保有韌性，以因應景氣趨緩且升息節奏仍不明確的波動市況挑戰。

個股上，台積電ADR大漲激勵，台積電(2330)最高衝上536元，最後以530元作收，漲幅2.12%，電子股帶頭衝，資訊服務指數大漲4.8%最強勢，520前多頭趁勢點火，政策支持概念股生技、儲能、軍工等政策題材股輪漲，成為盤面亮點，此外，包括中信金(2891)、國泰金(2882)、玉山金(2884)，及台企銀(2834)等，推升金融股指數連四紅，並創下波段高。終場加權指數大漲176.59點，以16101.88點作收，漲幅1.11%，日成交量2885億元。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，因美國債務上限有望達成協議，帶動美國科技股翻多大漲，激勵資金進場意願，使台股短線技術面再度轉佳，儘管目前電子產業仍處庫存調整階段，不過，考量未來AI應用將蓬勃發展，促使相關供應鏈需求增加，預期有機會帶動台灣出口於下半年逐步回到正軌，可持續留意AI及高速運算概念族群或者成長性較佳、具殖利率題材的電子零組件供應鏈。