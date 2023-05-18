日本志水GPS跑者志水直樹展開為期24天環台路跑，展現台日友好精神。（呂筱蟬攝）

來自日本神戶的志水直樹是知名的GPS跑者，曾多次造訪台灣路跑並以GPS畫下軌跡，傳達台日友好精神。今年他與自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮，再度發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，今天選在前桃園縣長吳志揚老家「中壢131」集合出發，並同步串連日本東京、仙台及大阪個別活動，跨海傳遞台日間深厚情誼。

志水直樹表示，他將展開為期24天環繞台灣一圈1100公里的超級馬拉松路跑，過程中使用GPS軌跡，環台1圈創作O的地景藝術，連同在日本東京、仙台、大阪也有跑者加入活動，將各自用GPS軌跡創作出L、V、E另外3個字母，在台灣與日本兩地創作出「LOVE」，而他現在在台灣路跑有很多人陪跑或自行車陪騎，歡迎大家多多參與活動，或者是上網收看直播，希望台日友好能長久持續下去。

吳志揚則說，先前他創立台灣優靈客協會，並把未在中壢的祖厝整修，成為協會的創意基地「中壢131」，當初成立的目的，就是希望民眾放下手中3C產品，可以在全台灣走一圈多認識在地，而日本友人就有用路跑GPS軌跡環台的想法，他覺得很有意義可以把台灣介紹出去，另外活動也與中壢站前商圈結合，他們家的祖厝就位在中壢市中心，老房子也具有日式風格，選在這裡起跑連結起來更有意義。

志水直樹也說，要成為GPS跑者，首先下載一個跑步紀錄的APP，接下來打開看著地圖，找到要在地圖上想跑出來的圖，然後看著地圖開始跑就對了，而他的信念也是為微笑而跑，這次活動「RUN for LOVE」就是代表台日友好愛的地圖藝術。