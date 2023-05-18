由於失智症人口快速增加，越來越多研究想了解其致病原因，其中基因一直為科學家關注。一項最新研究發現，體質偏向高收縮壓與高密度脂蛋白的人，罹患阿茲海默症的風險較高。

根據CNN報導，一項於本月( 5月) 17日發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）的研究發現，先天高密度脂蛋白（即俗稱的高密度膽固醇，HDL）較高的人，罹患阿茲海默症的風險高於一般人。研究並發現，天生較易有高收縮壓的人，罹患阿茲海默氏症的風險也高於其他人。

該研究發現，高密度脂蛋白每增加一個標準差，罹患阿茲海默症的風險就會增加約10%；收縮壓每升高10毫米汞柱，罹患風險就會增加1.22倍。

該項研究是分析歐洲阿茲海默症的生物庫數據，該數據庫收集歐洲11個國家罹患與未罹患阿茲海默症者的DNA記錄。此生物銀行表示，遺傳占阿茲海默症7成原因 。

該研究是針對44萬歐洲人的大規模研究，其中39,106人被確診罹患阿茲海默症，另有401,577人則非此病患者。

研究人員認為，對於具有高HDL遺傳體質的人來說，這可能與平衡有關，HDL可幫助身體擺脫低密度脂蛋白（LDL），進而保護心血管健康，但在大腦健康方面，較高HDL可能會破壞一種特殊蛋白質的平衡，科學家懷疑這種蛋白質可能與失智症的發展有關。

至於體質偏向高血壓的人，過去研究已發現，中年時期的高血壓可能是阿爾茨海默氏症的一個危險因素，雖然有關高血壓對晚年影響的研究相當有限。

值得注意的是，體質偏向HDL的人向來被認為心血管功能較佳，但此研究卻發現這類人罹患阿茲海默症的風險較高，有專家認為，這可能是因為高密度脂蛋白可讓人免於心血管疾病的威脅，有助這類人活得更久，而年齡是失智症的一個因素。