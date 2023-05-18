台灣師範大學今(18)日上午於圖書館一樓大廳舉辦「2023高行健週」開幕式，為即將開始的「高行健週」暖場。台師大繼2019年之後，睽違三年再次舉辦高行健主題的系列活動，希望藉由此次盛會，展現近年來推廣高行健文學藝術及研究的階段性成果，並讓全校師生更了解高行健的文藝精神與思想，呼應其「呼喚新文藝復興」的主張。

「2023高行健週」由台師大圖書館高行健資料中心、文學院、藝術學院及音樂學院共同主辦，活動內容包含主題書展、實境解謎，及各項工作坊、論壇與舞蹈劇場演出等不同展演。

5月23日晚上6點半「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，高行健將透過視訊連線，與現場來賓相會，並安排歷年獲校內「高行健研究補助」之學生，向文學大師進行提問請益。高行健因健康與疫情因素，已5年未親自回到台師大授課，這是他首次以即時視訊的方式與校內師生見面，也將是難得一見的盛事。

6月19日晚上7點半於國家音樂廳演出的「美的葬禮」舞蹈劇場，為臺師大音樂學院與藝術學院共同製作，由吳義芳編舞，何康國音樂設計，以高行健《美的葬禮》三階段作品為題材，融合詩文、電影及視覺意象，加上新媒體即時錄放技術，以舞蹈劇場形式呈現出《美的葬禮》的新風貌。

開幕式中播放高行健的致詞演講影片，這是高行健資料中心於今年4月赴巴黎拜訪高行健時所錄製，也是他本人近年來少數公開露面的影音記錄。致詞中他感謝台師大近10多年來的合作與支持，並對甫成立2年多的高行健資料中心寄予厚望。高行健表示他在近三年半的生病期間，努力的蒐集整理他的相關文獻資料，捐贈給台師大進行數位化，日後成為可供大家閱讀、研究的資料。這不僅對他個人，對台灣及華人世界，乃至於全世界的研究者，都是非常有意義的。他也對臺師大推動高行健研究的階段成果表示欣慰，並對即將演出的「美的葬禮」舞蹈劇場寄予期待。

「美的葬禮」舞蹈劇場演出團隊亦於開幕式現場表演其中的舞段，讓現場來賓先睹為快。

「2023高行健週」自5月22起陸續進行系列活動，各活動詳細資訊請上台師大高行健資料中心網頁查詢。