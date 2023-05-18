阿里山水漾森林因景色優美，早已成為熱門登山路線，但遊客蜂擁，也衍生環境髒亂及協作業者占用營地等爭議，甚至因生態廁所難到達，登山客在附近水源處就地解放等狀況，林務局嘉義林區管理處除每周派員上山巡護、宣導，也與協作業者共同簽署水漾森林環境維護公約，宣誓公私協力，共同維持山林清淨的決心。

水漾森林因921大地震，嘉義石鼓盤溪上游河道受阻而形成堰塞湖，枯木立在湖中的夢幻奇景成為熱門的登山路線，尤其假期人潮眾多，亂象叢生，日前有網友在「靠北登山大小事」點名水漾森林腹地被商業協作搭了8成滿，平台變大型工寮，水源取水洗餐具，被迫從早到晚吸二手菸，生態廁所難到達且惡臭難耐，大家都在附近水源處就地解放，髒亂程度比夜市還過之不及。

嘉義林管處同仁亦持續向山友宣導森林防火及山林保護觀念。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林管處昨邀協作業者開座談會，告知協作業者相關法規，包括依森林法第51條第1項規定占用林地者，可處6月以上，5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金，同法第43條規定森林區域內擅自堆積廢棄物或排放汙染物，處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，會中並分享友處管理戒茂斯營地經驗，如協作業者仍有占用營地及堆積廢棄物，該處依森林法或廢棄物清理法裁罰。

協作業者與嘉義林管處簽署水漾森林環境維護公約，承諾遵守相關法規及無痕山林原則，共同維護山林環境。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林管處也請協作業者應約束所屬工作人員，宿營完畢後務必於當日將裝備收妥帶下山，勿長期占用營地或將裝備堆置在附近林地內，且應將垃圾及廚餘帶下山，不得有堆積廢棄物或在水域清洗鍋碗餐具等汙染環境水體行為。

目前水漾森林生態厠所男女各2座，認養團體布農卡里布灣企業社，每周會到水漾森林周邊林地進行廢棄物撿拾以及生態廁所的清理，不過由於登山客眾多，清理速度比不上清理或分解速度，協作業者也建議在水漾地區尋覓適宜地點增設生態廁所，林管處允諾會尋覓適合地點增設。

認養團體亦持續撿拾垃圾，期盼所有山友都能一同遵守無痕山林原則，維護美好山林環境。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林區管理處巡護頻度大約每周一次，林管處說，會持續向山友宣導無痕山林及森林保護觀念，如有違反森林法相關規定則將予以開罰，呼籲山友從事登山活動要注意自身登山安全，遵守無痕山林7大準則，包括尊重其他使用者，不汙染環境，把廚餘及垃圾帶下山，共同維護優美乾淨的山林環境。