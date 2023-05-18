根據活動海報，當天除了主角侯友宜外，美麗島電子報董事長吳子嘉、中天大新聞大爆卦主持人馬千惠、國民黨台北市立委擬參選人徐巧芯、前台南市議員謝龍介與政論節目主持人錢怡君都會出席。(黃敬文翻攝)

新北市長侯友宜昨（17）日甫被國民黨正式徵召為2024總統參選人，據傳競選團隊葉如火如荼展開籌組，另外本月20日侯友宜也將現身新北市三重《董事長開講》粉絲見面會新北站，另外還有中天主播馬千惠、美麗島電子報董事長吳子嘉、前台南市議員謝龍介、台北市立委參選人徐巧芯以及政論節目主持人錢怡君皆會出席。

侯友宜20日早上10時會先抵達國民黨中央黨部，合體全部黨籍立委提名人、縣市長展開誓師大會，隨後當天晚間8時再到新北市三重綜合體育館，參加《董事長開講》粉絲見面會新北站活動。

根據活動海報，當天除了主角侯友宜外，美麗島電子報董事長吳子嘉、中天大新聞大爆卦主持人馬千惠、國民黨台北市立委擬參選人徐巧芯、前台南市議員謝龍介與政論節目主持人錢怡君都會出席，節目中除了會分享施政理念，同時與觀眾交流意見和問題。

新北市議員王威元表示，侯友宜市長確定被徵召為總統參選人後，首場粉絲面見面會就辦在三重，顯示侯友宜最重視三重選民，對在地人來說是莫大的光榮。

他說，侯友宜領導下的新北市府這些年在三重規畫許多大型建設，讓在地人願意身體力行的以行動表達支持，尤其去年九合一選舉時侯友宜成功翻轉三重地區，締造藍營有史以來贏最多票的紀錄，有信心能在2024總統大選可以延續氣勢。