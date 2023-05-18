台中市42歲陳姓女子2、3年前因經期不規律，到診所就醫後發現長了一顆近10公分肌瘤，最近不舒服症狀越來越嚴重，且腹部明顯凸出像懷孕4個月一樣，經童綜合醫院婦產部主任劉錦成檢查後，發現病人還有另顆7公分肌瘤，經建議無創海芙刀手術後已明顯改善。

婦人子宮長兩顆肌瘤，童綜合實施無創海芙刀手術後已明顯改善。（童綜合提供）

42歲陳姓女子2、3年前因經期不規律，經期來的時候血量多、血塊多、頭痛與腰痠，到鄰近婦產科診所進行診療，發現子宮內長了一顆近10公分肌瘤，醫師建議進行手術切除治療，病人擔心害怕遲遲不敢手術。

最近不舒服的症狀越來越嚴重，且腹部明顯凸出就好像懷孕4個月一樣，讓病人感到非常困擾，朋友介紹至童綜合醫院婦產部，經主任劉錦成看診檢查後，發現不僅只有一顆近10公分肌瘤，還有另一顆7公分肌瘤，建議可進行無創海芙刀治療。

病人接受的治療不用麻醉、輕鬆且舒服地進行，3天後就完成海芙刀治療，術後不到3個月，原本經血量多、頭痛與腰痠症狀有明顯改善，術後5個月進行MRI磁振造影檢查，發現兩顆肌瘤都明顯縮小超過3公分，月經經期變規律、經血量恢復正常、血塊的情況也幾乎沒有，經期來時伴隨的頭痛與腰痠狀況都不再出現，連腹部整個都縮小了一圈。

童綜合醫院婦產部主任劉錦成表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每4人就有一人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，但仍需即早發現即早治療。子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，經血量大與血塊多都是子宮肌瘤的典型症狀，若經血量突然增加且有大量血塊，甚至經期持續10天以上，就應盡早就醫治療，避免貧血的發生與惡化。

童綜合醫院在去年設立「無創海芙治療中心」，引進最新型海芙刀治療儀器，海芙刀治療不必全身麻醉、完全沒有腹部或子宮傷口、可以保住子宮、不出血、不沾黏、無輻射線、術後迅速恢復正常生活和工作，也讓想懷孕的婦女備孕期縮短，並且生產時可以不需使用剖腹生產；術後病人只要配合簡單藥物治療與調整作息、健康的生活，就能減少子宮肌瘤與子宮腺肌症的復發機率。