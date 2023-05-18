北市信義分局吳興街派出所日前接獲報案，有民眾發現一位「光屁屁」小男童獨自在大街上徘迴，疑似走失，緊急撥打110通報，警員陳晉賢、龔大員到場後化身「奶爸」，利用巡邏車沿途廣播，並將男童帶返所安置，除安撫男童情緒外，更購買尿布幫男童穿上，所幸男童家長發現後，火速前往派出所將小孩接回，結束一場虛驚。

光屁屁小童街頭閒晃！警變身「超級奶爸」沿路廣播幫換尿布。(警方提供)

光屁屁小童街頭閒晃！警變身「超級奶爸」沿路廣播幫換尿布。(警方提供)

警方獲報到場後，見男童未著下半身衣物且不知所措，便先行安撫男童情緒，男童因不知自己姓名和家中地址，2員遂利用巡邏車上廣播器，沿途多次廣播「家中有小朋友走失嗎？大概1歲多的孩童，小朋友目前在吳興街派出所」。因未見家屬及熟識男童的鄰居出現，2員便將男童帶返所安置。

返所後2員化身奶爸，除購買餅乾給孩童食用，並撥放卡通給孩童觀看藉以安撫情緒，另至藥妝店購買尿布幫男童穿上，並將男童走失消息發布於網路社群的地方性社團中。果然，男童家屬透過臉書群組得知男童平安無事在派出所後，火速到場接回，不好意思向警方表示，自己在照顧時因太累不慎睡著，男童便自行開門外出，等到驚醒時已不見男童蹤影，所幸熱心民眾及警方積極協助，最終讓男童平安返家。

信義分局呼籲，民眾對年幼子女照護應多加留意，家長應記得將大門上鎖以避免類似情形發生。如發現家中幼童走失時，可立即撥打報案專線110或到附近派出所報案尋求警方協助。