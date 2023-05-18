國內青棒競技水準最高殿堂「玉山盃全國青棒錦標賽」將於５月25日起熱血開打，全國18個縣市（所高中職學校）、近400位國內青棒菁英齊聚，爭取9月在台灣舉行的「第31屆U18世界盃青棒錦標賽」中華隊國手資格。

本屆玉山盃預賽將從25日新北市三重、台中台體大棒球場2地進行，6月2、3日四強決賽將移師台北天母棒球場，屆時不只Getwin Sport的youtube及twitch、玉山盃官方粉絲團、網路電視-公視＋、麥卡貝等多種平台，緯來精采台及中華電信MOD的ELTA愛爾達也將加入直播服務。

U18世界盃今年9月將在台灣登場，中華隊上屆在冠軍戰不敵美國隊「銀」恨，今年擔任地主隊，除了要捍衛主場也要奪回U18冠軍頭銜今年玉山盃冠軍將可取得U18世界盃中華隊組訓權。

另外，主辦單位與玉山銀行也加碼升級玉山盃冠軍戒指，將以純銀打造，希望讓冠軍隊教練及選手們留下難忘回憶。玉山盃自2007年起，為塑造冠軍榮耀，即比照職業棒球模式，導入客製化冠軍戒，是當時我國第一個有冠軍戒的業餘賽事。