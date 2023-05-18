北斗分局偵查隊在打擊犯罪和維護社會安寧方面卓越的表現，也獲得了偵查隊組第一名，偵查隊隊長陳盈雅代表領獎。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

北斗派出所憑藉優秀的打擊犯罪能力，也獲得了第一名的好成績，北斗派出所所長廖大雄代表領獎。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

三條派出所則獲得了第九名的佳績，三條派出所王志陽代表領獎。(北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣號稱直轄市外最大的警察局，為督促各分局效能訂定績效評比，南彰化的北斗警分局偵查隊獲得偵查組第一名，偵查犯罪評核也拿到分局團體組第一名，北斗派出所憑藉優秀的打擊犯罪能力，也獲得派出所評比第一名，獲三冠王榮耀。

斗北警分局維護社會治安不遺餘力，像是為了防治詐騙找來轄區所有村里長，化身「打詐隊」，由偵查隊長親自上課，藉由分析詐騙手法、時事及在地高發案件數據進行分層分眾宣導，傳授防詐撇步，以今年初到4月來講，短短4個月就阻攔詐騙14件，組詐騙金額高達1719萬。

北斗警分局表示，今年縣警局第一季偵查犯罪績效評核中，北斗警分局獲得分局團體組第一名；北斗分局偵查隊在打擊犯罪和維護社會安寧方面卓越的表現，也獲得了偵查隊組第一名；北斗派出所憑藉優秀的打擊犯罪能力，也獲得了第一名的好成績；三條派出所則獲得了第九名的佳績。

北斗警分局表示，此次評比獲得佳績，大大地鼓舞北斗分局全體警員，督促我們繼續不斷學習進取；北斗分局分局長吳詠傑也說，本次佳績有賴於分局全體同仁的辛勞付出和無私奉獻，也要感謝所有關心支持我們工作的社會各界，將持續努力，以實際行動為人民服務，為社會治安維護做出應有的貢獻。