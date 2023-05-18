國民黨主席朱立倫昨（17）日公布，將推派新北市長侯友宜挑戰2024總統大選，但到了昨日晚間，網路卻出現不少自稱挺郭者表達不滿意見。對此，媒體人張禹宣猜測，「到底這些反串是來自民進黨，又或是柯文哲？還是兩者皆是？」並直言民眾黨主席柯文哲政治光譜頻頻轉變，國民黨還在喊藍白合是過於天真。

張禹宣指出，當藍營一片團結之際，卻突然出現許多從未看過的「免洗帳號」大量的「複製貼上」，非郭不投、改投柯文哲諸如此類的反串，彷彿真的希望藍營天下大亂，「到底這些反串是來自民進黨，又或是柯文哲？還是兩者皆是？」他分析，柯文哲近期的政治光譜再度出現轉變，一改2022年時的反綠色彩，對於國民黨「下架民進黨」的主張，吐槽「難道換國民黨上來貪污腐敗？」但在侯友宜出線後，卻又聲稱他「形象良好」「過去在雙北共同合作」民間有很高聲望，兩句話顯然牛頭不對馬嘴。

張禹宣接著提到，就如同柯文哲2013至2015年剛出道時，曾經喊出「黨產不倒，國民黨不會倒」，甚至被民進黨封為摧毀國民黨的利器。柯文哲也表態「台灣人做台灣這片土地的主人」，與民進黨有共同目標一起前進，甚至還聲稱，生平最討三樣東西「蚊子、蟑螂、國民黨」。不過柯文哲最後還是跟民進黨分道揚鑣，問題在於民進黨與小黨之間沒有「整合」．從來都只有「利用」與「併吞」，柯文哲堅持墨綠的色彩，終場只有被併吞的結局。

對於柯文哲的現狀，張禹宣指出，柯文哲不想輕易押寶，保留與兩黨未來組合聯合政府的最大可能，同時在國民黨動盪之際，找尋破口拉扯，將最大的游離選票，吸納到民眾黨身上。他強調，國民黨喊藍白合過於天真，唯有藍營實力能夠單獨輾壓民進黨的時刻，柯文哲才會願意鬆口下注，若一廂情願地把柯文哲當作泛藍陣線，只會平白無故將自己的淺藍支持者拱手讓人。