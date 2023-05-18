由於瑞芳聖明宮將於5月19日舉行媽祖遶境活動，新北市瑞芳分局18日宣布，在遶境活動期間九份地區將採行A級交通管制，遊客請到九份新9號停車場和水湳洞停車場停車，轉搭接駁公車上山。

警方表示，為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方協請民防及義警等民力協助交通指揮外，瑞芳分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序。

瑞芳分局呼籲，參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具前往；自行駕車前往者，請配合勤務人員之指揮疏導，避免造成活動區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

瑞芳分局表示，19日遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電臺及臺北電臺插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人隨時注意收聽，提前改道行駛，避開活動區域（瑞芳區）以維護交通順暢。

19日預計將自上午10時至下午3時實施交通管制，警方表示將視交通狀況彈性提早或延長管制時間。