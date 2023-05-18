台南火車站去年傳出修復重大疏失，目前修復進度停擺，立委郭國文今天邀中央官員現勘，怒轟台鐵擺爛。（曹婷婷攝）

國定古蹟台南火車站2017年啟動修復，原本預計2021年完工卻因工程出現重大疏失，廠商去年遭重罰200萬元並勒定停工，修復工程1年多來停擺，火車站外觀至今滿布鷹架，立委郭國文怒轟台鐵擺爛，由於明年逢台南400等多項大型活動，台南火車站形同台南門面，郭國文要求台鐵顧及台南顏面，明年台灣燈會前須拆除鷹架。

逾百年歷史的台南火車站，2017年11月發包啟動修復工程，原本預計2021年3月完工，2樓還將打造成為全台唯一鐵道旅館，但2021年底因變更設計遭文化部要求停工，迄無任何修復進度。

郭國文今天上午偕同多名台南市議員邀集交通部、文化部、台鐵等官員南下現場會勘，郭國文說，一個修復工程延宕這麼久，簡直不可思議。他說，台南火車站是全國唯一有旅館設施的車站，台鐵發包修復迄已5年多，期間甚至遭監察院糾正，卻仍未見改善處置。

郭國文強調，要求須把古蹟修壞的建築師移送內政部建築師審議委員會懲處，未來列為公共工程黑名單，同時他也要求交通部必須把台鐵相關人員全部送公務人員懲戒委員會，絕不能縱放，台鐵也當場回應，相關人員內部都已完成懲處。

台鐵局對於修復進度也強調，目前已和之前的廠商解約，並由第三方單位進行鑑定清算，後續PCM專案管理部分將在2個月內決標，預計年底能完成發包，預計2025年底完成修復。