約5％至8％學童患有注意力不足過動症，由於孩子們專注力難以持續，傾向追求刺激、具高度變化性的事物，更容易沉迷3C或網路，精神科醫師表示，家長除了讓孩子吃藥治療，也應用鼓勵代替責備，建立簡單明確的家規，陪伴孩子探索興趣，才能解決網路成癮的問題。

台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說明，網路成癮的核心症狀，是網路使用的失控並顯著影響日常生活，像是無法上網時感到煩躁、明知不妥但仍花費過多時間在網路、網路過度使用行為影響孩子就寢時間、學校出席狀況、課業學習表現及親子關係等。

李宛臻說，患有注意力不足過動症的孩子，通常專注力難以持續，更傾向追求新奇、刺激，具有高度變化性的事物，而且需要立即回饋，網路互動不但充滿刺激與變動性，又可立即獲得回饋，讓這群孩子更容易沉浸網路。

李宛臻指出，受到注意力不足過動症影響，孩子容易分心粗心、難以持久專注、坐不住、衝動且較難控制情緒等症狀，比一般孩子更難遵守課業學習或生活常規，長期下來挫折感，容易用對立、反抗或自我放棄的態度面對問題，引發更多親子衝突。

因此，她強調，這些衝突及挫折讓孩子更傾向透過網路解，不願正視現實生活中的困難，久而久之形成惡性循環。而因為網路成癮被家長帶來就醫的孩子，經常潛藏著注意力不足過動的症狀，卻未被好好診斷治療。

李宛臻表示，家長使用藥物治療注意力不足過動的症狀十分重要，孩子較能專注且衝動性下降後，能更有效學習自我節制的技巧，並靜下心來面對現實生活的困難。

此外，她表示，持續培養孩子壓力因應及情緒調節的能力，並調整教養方式，例如以鼓勵代替責備，建立簡單但明確的家內規範，同時陪伴孩子探索各種興趣以及討論生涯規畫，讓孩子能有生活重心和長期努力的目標，才是解決網路成癮問題的根本之道。