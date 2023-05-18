海外旅遊市場目前火熱復甦中，AsiaYo訂房網長期受到年輕族群愛戴，AsiaYo執行長鄭兆剛表示，觀察到近日年輕世代中流行「躺平文化」，意指輕鬆度日無欲無求的處事態度，在網路上引起熱議，也反映在旅遊形態上。

AsiaYo因此突發奇想，推出「AsiaYo號招！全民躺平去旅行」活動專案，設計了「亞洲跑跑趴」線上遊戲活動頁面，透過簡單的遊戲累積換取哩程積分，而每週都推出如萬元訂房金、東京五天四夜自由行、豪華露營、寵物友善旅宿等超多大獎組合，可用遊戲取得的哩程數競價拍賣，天天都可以累積，真正實踐躺著玩遊戲就能免費出國玩的夢想，除此之外本活動更與知名躺平系插畫家厭世動物園、屁股沙、犬豚福寶推出獨家聯名旅行商品，都能透過競拍的過程取得獨一無二的商品組合。

AsiaYo「全民躺平去旅行」專案自5／17開始正式上線，使用手機或電腦進入專屬頁面都可參與遊戲，可選擇厭世動物園、屁股沙、犬豚福寶等插畫家設計的角色，進行簡單上手的「亞洲跑跑趴」遊戲，每天玩遊戲可以累積里程數，每日最高上限20000哩程數。

而若是分享遊戲給朋友登入的話可以額外獲得1000里程數，分享給越多朋友可更快速累積！而AsiaYo將在5／24、5／31、6／7連續每週三開放當週競拍商品，品項包含AsiaYo 萬元住宿金 x 厭世動物園聯名商品、免費入住豪華露營及寵物友善特色旅宿x 屁股沙露營＆寵物聯名商品、東京五天四夜自由行x 犬豚福寶 聯名商品等多項大獎，總價值超越百萬，用戶可使用遊戲累積的哩程數來競拍，真正讓人躺著爽玩遊戲也能夠免費旅遊。

AsiaYo成立以來受到年輕用戶極大的支持，常在思考如何運用現在年輕人喜愛的文化模式進行溝通，此次突發奇想選擇了年輕人喜愛的線上遊戲，透過簡單易操作的遊戲過程，讓大家都有機會能夠躺著玩遊戲就輕鬆出國，實現大家追逐的小確幸。除此之外AsiaYo現正推出「盛夏出遊趣」活動，針對暑假旅遊熱潮，精選國內特色超值旅宿海景、包棟、親子、寵物四大主題，以及暢遊亞洲日本、韓國、泰國等海外目的地，期間限定超殺折扣 6％ ，週週再抽整單免費，活動限定到5／31止， 享受CP值最高的暑假旅程要把握機會。