俄羅斯國家杜馬（議會下院）16日通過了有關退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe CFE）的法案。俄聯邦委員會（議會上院）預計下周審議通過。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）16日稱，西方的破壞性行動讓俄無法留在這一條約。他說：「這是一個歷史性時刻。我希望西方國家能認真地考慮所有這些信號。我們不再有興趣與西方國家討論這一條約的問題。」

北大西洋公約組織（NATO）和華沙公約組織（Warsaw Pact）1990年簽署了《歐洲常規武裝力量條約》，對兩大軍事集團的各類常規兵器總量、核查方式等作出規定。在華約解散和蘇聯解體後，1999年歐洲安全與合作組織首腦會議通過《歐洲常規武裝力量條約修改協議》，俄羅斯2004年批准該協議，但北約成員國一直未批准。由於俄羅斯認為北約持續東擴，俄方2007年暫停履行《歐洲常規武裝力量條約》。

據俄新社17日報導，俄羅斯前總統、俄聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）16日在社交平台Telegram上稱，「對我們來說這份文件早已失去了意義。現在沒有什麼能阻止我們為保護國家利益，將武器部署在我們想要部署的地方，包括我們的歐洲部分。我們將最大限度地擴大武器、軍事裝備和特種設備以及打擊載具的產量。」

俄軍事專家稱，這是俄羅斯對北約進一步擴大作出的回應。俄退出這一條約將能夠在北方邊境增加軍隊部署，這是應對芬蘭加入北約所必需的。

俄烏衝突爆發以來，俄羅斯已退出多個國際條約和協議。今年2月，俄總統普丁簽署了關於暫停履行《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）。 2021年12月，俄外交部宣布正式退出《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。