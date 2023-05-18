國民黨文傳會今召開記者會，質疑民進黨政府「輕放興富發、嚴打中捷」，與當年台鐵太魯閣號事件兩套標準，國民黨立委吳怡玎痛批，民進黨過去挪用工程管理費來帶網路風向；台中市議員黃健豪呼籲，台中捷運公司應該先行賠償受害民眾，後續再向建商代位求償，不可像高雄氣爆事件當時的前市長陳菊一樣，拿民間善款來付市府的賠償。

國民黨革命實踐研究院何志勇表示，2021年太魯閣號事件，肇事者李義祥曾任民進黨代表，利用影響力來「借牌投標」，得到自己沒有資格承攬的標案。但太魯閣號事件時，民進黨說「肇事的是李義祥，台鐵也是受害者」來撇清責任，現在中捷意外，前立委陳柏惟卻指「興富發只要負責財損就好」，這是同樣的標準嗎？

何志勇質疑，太魯閣號事件的交通部長林佳龍，現在已經高升總統府秘書長，這是不是「傷害越大，官升越大」？ 而此次中捷意外，肇事工地因高度８０公尺以上，歸屬勞動部職安署管轄，是中央的權責。民進黨現在「輕放興富發、嚴打中捷」，是否也是為了撇清中央與民進黨的責任，而在轉移焦點？

吳怡玎則提到，2018年普悠瑪事件後，2019與2020年台鐵居然開出兩個名為「工程建設暨政策網路行銷」的標案，實際上是用「工程管理費」1549萬元的預算來做網軍，該標案的企畫書寫明，在危機處理時，要「風向引導、素人意見當道」，意思是要用KOL意見帶風向，甚至還要「即時進行危機處理、適時調整大眾輿論方向」。

吳怡玎質疑，工程管理費本應是納稅人用來提升工程品質與安全的錢，卻被民進黨用在網軍上，結果真的在2021年太魯閣事件派上用場，該1500多萬標案是由1450始祖「春露」以僅20多頁的陽春企畫書得標，當時堅持此標案的是台鐵局長張政源，曾任台南市副市長，完全就是民進黨總統參選人賴清德的愛將，普悠瑪事件發生後，沒有一個綠委敢批評，甚至一直等到張政源退休後，監察院才開始提出彈劾。

吳怡玎痛批，對比中捷在事故發生後，當天中捷代理董事長馬上下台，而民進黨火力卻針對在中捷跟月薪兩萬多塊的隨車員，忽略勞動部職安署的責任歸屬，這就是藍跟綠的不一樣，民進黨的雙標實在太誇張。

黃健豪強調，這次中捷公司處理意外事故的反應不太完美，但民進黨在第一時間幫建商與勞動部卸責，也不是政治人物說了就算，應該交由司法單位判定責任歸屬。他認為中捷公司應該先行賠償受害民眾，後續再向建商代位求償，千萬不能像前高雄市長陳菊利用民間善款來賠償高雄氣爆事件。