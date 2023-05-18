國家人權博物館「2023人權故事車－自由路上」，邀請台灣語言學專家，同時是白色恐怖受難者洪惟仁，17日到台中一中，講述個人生命史，並分享戒嚴時代對語言的禁錮，所造成的台灣文化衝擊，讓青年學子認識時代的演進，如何從威權走向民主化，以及生活文化的重創與重建。

洪惟仁於1973年在任職的東南工專遭逮捕，因意圖叛亂被判十年有期徒刑，而受到牢獄之災。洪惟仁表示，「牢獄之災幾乎使我『前途烏有』，但是我從來沒有『失志』。」

他十年的牢獄歲月中，活出二十年的價值，不斷閱讀，吸收知識，超越受難經驗，多年來埋身投入研究調查，涉獵範圍包括閩南語、客語、南島語等所有臺灣語種及其方言，完成「台灣語言地圖集」的編製。

國家人權博物館表示，人權故事車前進校園，期待師生把此處當成課堂外的教學空間，不僅有白色恐怖相關書籍，還有多元的當代人權讀本，結合過去與現代，希冀讓學生看見社會演變下，於生活各角落發生的人權現象，包括勞動、族群、移民、環境生態、國際情勢等多面向，在人權故事車駐校的三天期間，於諸多媒材的書籍以及自由的閱讀空間中慢慢探索，體現人權的價值。