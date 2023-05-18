大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約由台汽電100%轉投資之子公司星能股份有限公司(Star Energy)負責陸上變電站建置以及輸電系統的設計、工程、採購及施工統包。其中，台灣在地供應商與承包商占統包合約比例超過80%，預計將創造約1000個直接或間接就業機會。

沃旭能源亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)表示，再次攜手台汽電、星能及在地承包商打造世界級、台灣最大的輸電中心，並確保陸上變電站如期、如質且安全完工，且遵守環評承諾。沃旭能源致力培育在地供應鏈，本次統包合約能讓本地供應商與承包商透過參與大型離岸風場建置持續強化它們的能力與實績。

變電站及輸電系統扮演著從風場到陸域穩定供電的重要樞紐，大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站位於彰濱工業區，配備著全台最高電壓等級345kV變電設備，創下台灣再生能源變電站首例。沃旭也設置了高規格的電纜隧道，提供良好通風環境並給予地下傳輸電纜最佳保護，以確保風場生命周期的輸電安全和穩定供應乾淨電力至台電電網。

為提升施工效率與確保如期完工，此座陸上變電站將採預鑄工法，不僅能落實品質環安衛生管理，還能縮短工期、減少50%營建廢棄物、及降低施工期間噪音等優點。沃旭能源預計於2025年底之前完工啟用大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站。