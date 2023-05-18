電機產品包括電動機(馬達)、發電機、變壓器、靜電式變流器(電源供應器、不斷電系統等)、電池、車燈、電線及配線器材等，應用遍及基礎建設、工業製造、居家生活各領域，通常被視為發展較成熟的產業，近年隨淨零排放、再生能源趨勢，國內業者積極投入智慧車輛、儲能、充電裝置等創新研發，加上數位轉型、自動化生產持續推動，皆帶來新一波成長動能。

106-109年我國電機產品出口規模穩定在100億美元左右，110年因疫後需求復甦、原物料價格走揚，推升出口至144億美元，年增32.1%，主要品項全面高速成長，111年受惠於控電或配電用器具(配線器材)、電源供應器及電動車充電樁(靜電式變流器)、鋰離子蓄電池等外銷持續拓展，電機產品出口達159億美元，創近14年來新高，成長10.5%，今(112)年1-4月出口則因全球景氣降溫及基期墊高，轉為年減19.0%，僅變壓器、靜電式變流器等小增3.7%。

按出口地區結構觀察，美國自107年以來居我電機產品出口最大市場，112年前4月比重為37.8%，較106年上升11.7個百分點，其次為大陸與香港，今年1-4月占18.7%，較106年下降10個百分點，兩者合計已占逾一半，其間比重之升降或與貿易戰引發之供應鏈重組及美國加速推動車輛電動化有關。反映在主要品項，對美出口比重均有提升，其中變壓器、靜電式變流器等對美國出口占4成，上升17.5個百分點最多，車用照明或信號設備向以外銷美歐為重，今年1-4月合占72.5%。