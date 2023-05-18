趙姓女子17日傍晚欲從台中大肚區的夫家開車返回娘家，因不熟路況使用導航指路，期間導航顯示沿著防汛道路行駛可以縮段20分鐘路程，未料開一開竟開進水路，卡在積水的泥濘中動彈不得。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

趙姓女子17日傍晚欲從台中大肚區的夫家開車返回娘家，因不熟路況使用導航指路，期間導航顯示沿著防汛道路行駛可以縮段20分鐘路程，未料開一開竟開進水路，卡在積水的泥濘中動彈不得，由於天色逐漸昏暗加上地區偏僻，令趙女相當不安，所幸經警方救援成功脫困。

台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所17日傍晚17時許接獲趙女報案，表示「自己與汽車陷進防汛道路泥濘中動彈不得，請求警方協助」。由於女子受困地點偏僻，手機通訊不佳，遲遲無法確定受困位置，所幸憑藉對轄區地形的熟悉，依著女子提及的「河堤周圍」、「看見高速公路」等語，研判受困地點應該位在護岸路往龍井方向的防汛道路，大肚分駐所所長劉峪銓、警員邱坤輝立即動身。

員警搜尋的路途中發現，民眾受困路段在一片積水泥濘中，警車無法進入，於是以簡單裝備下車徒步在雜草叢生的泥濘中搜尋，歷經20多分鐘，終於發現受困民眾，所幸趙女平安未受傷；員警先請趙女下車並安撫其情緒，見車輛卡在泥濘中無法動彈，先將人帶返所並協助女子聯絡拖吊車，順利將車輛拖拉至安全路段。

趙女向員警表示，她從外地嫁來大肚，當天要回娘家，聽從導航指示行駛可以縮短20分鐘的路程，未料這20分鐘是涉水才能抵達，所幸員警及時尋獲，不然可能到隔天都無人發現，也感謝員警協助，她才能平安返回娘家。

劉峪銓呼籲，民眾外出前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，切勿完全聽信導航系統，遇有疑惑也勿再往前行駛，「先問路再上路」為佳。