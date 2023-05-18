台南市政府勞工局推行「勞雇安心計畫」，由專業人員到宅服務，提升移工看護照護技巧，並讓雇主、移工看護、被照顧者三方溝通更順暢，今年邁入第6年，申請名額擴增至100個，而且全程免費；受委託執行計畫的台灣萬人社福協會表示，今年疫情趨緩後，增加不少移工來台，以往每年僅約60個名額，因此市府特別增至100個，希望服務更多家庭。

市府勞工局長王鑫基說，今年「勞雇安心計畫」的服務不同以往，會由專業人員先至雇主處進行事前評估，了解被照顧者疾病史、身體狀況，移工看護語文、照護職能，家屬申請原因、所需服務項目等，以提供更適切、貼心的服務。

台灣萬人社福協會祕書長鍾智慧表示，勞雇安心計畫適合新入境或新承接來的移工看護及被照顧者狀況，針對每個家庭遇到的不同難題，專業團隊主動與家庭討論照顧計畫，連結長照可用資源，減輕照顧負擔，此計畫只要移工看護工作地或實際居住在台南市皆可報名，全程完全免費。

市府勞工局統計，截至今年3月底，台南市移工人數共計6萬2660人，產業移工4萬8259人，占整體約77％；社福移工1萬4401人，占整體23％。

台灣萬人社福協會說，去年受到疫情影響，移工只出不進，約60個勞雇安心計畫的名額，卻申請未滿，如今疫情趨緩後，名額增加至100個，本月初開始受理申請，目前已有50多個家庭來申請服務。

台灣萬人社福協會提到，近來申請服務的個案，大多是首次來台的移工看護，與雇主之間在語言溝通、飲食文化上有隔閡，也不少是移工看護因為沒有照顧經驗，需專業人員教導的個案，透過翻譯人員或專業護理員介入輔導，也可預防家庭看護工職業傷害，並給被照顧者更好的照護品質。