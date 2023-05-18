沃旭能源與台灣汽電共生公司今天舉行大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站動土典禮，預計2025年底前完工啟用，並建置完成風場，屆時可併網售電給台積電等企業使用，也能創造彰化在地直接或間接就業機會。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約由台汽電轉投資的子公司星能公司負責陸上變電站建置以及輸電系統的設計、施工統包，台灣在地供應商與承包商佔統包合約比例超過80％，預計將創造近千個相關就業機會。

沃旭能源亞太區總裁古沛明表示，去年5月，該公司攜手台汽電與星能打造台灣首座大型離岸風場「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」的世界級輸電系統，這次再次與台汽電及星能合作，將建置920 MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站，他有信心工程將如期完工。

古沛明指出，這座陸上變電站配備345kV超高壓變電站電力系統，創下台灣再生能源變電站首例，也設置了高規格的電纜隧道，確保風場生命週期的輸電安全。

星能公司董事長楊崇和說，乾淨再生能源併入台電電網在綠能永續發展中扮演很重要角色，台汽電在2018年就與沃旭合作陸上一期變電站工程，並已順利運轉中，沃旭再投入第二期工程，讓台汽電學習到高標準的經驗，希望一起達到2025年離岸風電裝置目標。

沃旭公司指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海離岸35至60公里處，併網容量為900 MW，每年可提供乾淨能源給一百萬台灣家戶使用，預計於2023年測試併網最後部分風機；併網容量920 MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，則預計於2025年底完成建置。