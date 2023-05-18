新北市土城上月發生51槍槍擊案件，警方深入追查發現與幫派間的利益糾葛有關，因此展開大動作掃黑，更是鎖定引起槍擊的竹聯幫弘仁會、華山幫2幫派，除日前剿滅弘仁會，昨再進行第四波掃蕩，逮回華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人到案，此案也隨之宣告到一段落，不過新北市警察局長廖訓誠表示，警方掃蕩黑幫的決心絕不停歇。

警方查出，此案為竹聯幫弘仁會與華山幫之間的糾紛所衍生的治安事件，除了發動前三波掃蕩行動，將主嫌竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」林姓幹部自馬來西亞遣返，共逮補28人將弘仁會殲滅外，昨第四波行動，也將華山幫幕後主使30歲董姓男子等10人逮補到案，瓦解華山幫勢力。

據了解，綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會林姓幹部，與華山幫所經營巨新當舖之間，因少年車手挪用詐欺提領贓款問題產生嫌隙，雙方已爆發過多次談判衝突，因此董男指示吳姓少年試圖伏擊「鯨魚」未果，更在林男坐車裝設追蹤器，於上月凌晨在北市中山區、新北市板橋區對其座車開槍，因而引發後續的土城51槍槍擊事件。

新北市警方前三波掃蕩行動，不僅將案發後潛逃至馬來西亞的弘仁會主嫌「鯨魚」遣返回國，更逮補相關涉案份子28人，徹底剷除弘仁會勢力；昨日新北刑大發動第四波行動，在華山幫位於雙北的個據點展開攻堅行動，將幕後主使董男等10人拘提到案，殲滅華山幫，並宣告相關嫌犯皆全數到案，依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

新北市警局長廖訓誠宣示警方掃黑的決心不會因此案偵破而停歇。（呂健豪攝）

新北市警察局長廖訓誠表示，此案有賴專案小組同仁抽絲剝繭，在槍手投案後仍堅持追查到底，才能將所有嫌犯一網打盡，殲滅黑幫勢力，同時他也宣示，儘管土城槍案已完全偵破，但警方掃黑的決心永不停歇，後續將持續秉持「幫派零容忍」的態度，誓言淨化新北治安環境。