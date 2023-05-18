健保明年總額成長不如預期，今年採過去4年醫療消費物價指數（MCPI）平均值，導致推估值被拉低，總額成長比舊公式少了150億元，引發醫界不滿，質疑是為選舉「割韭菜」。社保司長商東福解釋，先前計算方式受景氣高高低低影響，曾有1年出現負值，醫界要求重新檢討，才會改採4年平均。今年得出的成長率1.103％是最低標準，若因新冠疫情走向常態化，導致健保吸收的成本提高，醫界、相關單位也可在協商前提出計畫，增加成長金額。

醫師公會全聯會常務理事王宏育指出，近兩年物價波動厲害，理論上醫療服務成本，依過去計算公式，將會增加不少，成本增加，給付就要增加，是天經地義的。然而，不曉得是誰發明，將MCPI改以4年平均值計算，導致舊制2.952％的成長縮減為1.103％，瞬間減少了150億元的總額費用，其中西醫基層就減少了23.52億。

王宏育表示，台灣的醫療投資不夠，所有慢性病照護成績，尤其腎臟病、糖尿病、新生兒死亡率、癌症存活率等指標都輸給韓國，更不要說新加坡、日本。總統過去所答應醫界要增加的240億預算還沒下來，甚至都還沒有眉目，健保卻又減少預算，令他感慨台灣的健保看不到光明的前途，無論如何努力，沒有錢是萬萬不能的。

北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰不滿地說，為了明年要選舉，當然要降健保，「醫界死忠腦殘沒救，韭菜人選的第一人！」。台灣醫院協會副理事長、社區醫院協會理事長朱益宏表示，新冠疫情3年期間，政府在各種場合感謝醫界的付出，但解封以後，政府感謝的方式卻是降低明年的成長率，這是醫界忿忿不平的。

面對醫界的不滿，商東福回應，健保總額低推估的計算，必須考量投保人口、老化、醫療成本增加（如人事、醫療器材、藥品等），進行綜合計算，但景氣高高低低，2年前甚至出現成本負債，因此政府被要求要重新檢討計算方式。經與醫界討論，才得出採取MCPI 4年平均值的結論。

商東福表示，1.103％的成長是最低標準，並非不能再增加。進入新冠後疫情時代，醫界擔憂許多感染者的治療將由健保吸收，導致點值被稀釋，面對這樣的特殊情況，醫界、相關單位其實可在9月總額協商前提出計畫，增加明年的成長範圍。