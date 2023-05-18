Gogoro Delight車系加速拓展女性市場，並已成為女性車主佔比最高的機車品牌。承襲獨特色彩美學與大膽前衛個性，Gogoro睽違3年再度打造最「紅」時尚單品，發表全新Gogoro Delight「命定紅」車款，更邀嘻哈潮流歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸擔任風格人物，共同演繹忠於自我、充滿魅力的強大氣場。

Gogoro表示，這次不僅力邀嘻哈潮流歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸擔任風格人物，還首度與資生堂合作，將紅色玩得淋漓盡致，6月起將一年一度的資生堂國際櫃「銀座之夜 GINZA NIGHT OUT」全台巡迴快閃活動帶進Gogoro限定門市，由資生堂專業彩妝顧問量身訂製抵禦烈日的獨家「Gogoro x 資生堂 紅色魅力騎士妝」，即刻將明星級美妝與保養技巧統統帶回家，還有時髦復古的紅色系空間超好拍，一秒置身東京銀座。

Gogoro邀請嘻哈潮流歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸擔任風格人物。（Gogoro提供）

Gogoro Delight命定紅車款售價8萬9800元，搭配政府補助最低6萬5007元即可入手。即日起至2日8，購買Gogoro Delight或Gogoro Premium車款即可免費任選3件Gogoro暢銷配件，如安全帽、雨衣、置物巧納袋、證件套，共有14種組合，價值最高336元。此外，使用台新Gogoro Rewards聯名卡購買任一車款，享最高2%回饋；使用Gogoro Wallet支付再享最高900點Gogoro Smart Points。6月30日前繳納電池資費，享每月最高22%回饋。若選擇36期零利率再送最高1個月免費騎，還能月月抽機票、iPhone 14 Pro等豐富獎品，壓軸大獎再抽Tesla Model Y。