繼2016、2017年文化部組團訪問教廷後，文化部政務次長王時思於疫後首次率團出訪，在駐教廷大使館大使李世明陪同下，17日拜會教廷文化教育部政務次長提格（Paul Tighe）主教及常務次長波瓦尼蒙席（Carlo Maria Polvani），雙方就台梵間多項議題，包括持續合作推動文化資產修復人才交流計畫、分享宗教場域透過修復藝術資產成為常民博物館，以及未來台梵文化交流進行深入交流、討論。

王時思隨後拜會梵蒂岡博物館館長賈塔（Barbara Jatta），期盼在薦送台灣文資修復人員赴該館實習的良好合作基礎下，接續推展館際及展覽合作。王時思並力邀賈塔館長訪台，強化雙邊合作關係。

王時思同時參訪梵蒂岡博物館內聖歐提齊奧修道院「木質彩繪十字架」修復特展，而此修復成果正是文化部2022年薦送文資修復人才賴盈伃曾參與的計畫。同時，王時思也與目前正在文化資產科學分析室實習的台灣實習生楊子頤會面，實地參訪分析室，聽取博物館對卡拉瓦喬文物修復過程、分析方法等深入解說，並分享台灣廟宇採用科學技術進行修復保存文物的經驗。

王時思表示，教廷是我國在歐洲的唯一友邦，教廷文化教育部實為我國推展台梵文化交流及在歐洲推廣台灣文化的重要夥伴。近年文化部積極參與梵蒂岡博物館文資修復人才實習計畫、於駐教廷大使館舉辦各式藝術主題展覽、協助國立故宮博物院與梵蒂岡聖器收藏室合辦教廷文物特展等，深耕台梵雙邊文化交流管道，並以2020年在羅馬設立的文化組為重要據點，持續開拓雙方合作。

王時思此行另將參加第18屆威尼斯建築雙年展台灣館國際記者會及開幕式、參訪各國家館，為台灣團隊策劃的延伸展覽「＋＋＋TEA Space循環茶事」進行開幕儀式。