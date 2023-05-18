最近韓國科技業積極找人，一名網友分享，好幾個朋友都收到三星的面試邀約，而且年薪願意開到2倍，引起網友討論，其中一位曾去三星出差的網友分享，在三星工作優點蠻多的，包括園區裡面應有盡有，有商店可以逛，還有好吃的餐廳和免費供應的飲料， 每天幾乎都可以準時上下班，且不要求會韓文，只要能用英語溝通即可。

一名網友昨在PTT上分享，最近韓國科技業積極在海外獵頭，認識了好幾個在日本一線廠待過的人，最近都有收到三星的面試邀約，而且年薪開價不低，大約是現在的1.7倍到2倍之間，而且不要求會韓文，只要能用英文溝通即可。

另一名網友在PTT上回文說，他最近到韓國三星出差，所在的城市幾乎都是三星集團的企業，因此又被稱作是「三星城」，但是距離韓國首爾的距離有點遠，搭計程車去首爾市區至少都要1個小時或更長。

男網友表示，他和韓國同事閒聊才知道，三星集團對員工的上班時間控制得很好，到了晚上6點辦公室就淨空約9成，不過，他出差的部門並不是半導體部門，所以不確定是不是所有的部門都這樣。根據他的觀察，大家除了上下班準時之外，每到周五的時候，員工似乎又會更早下班。

男網友表示，三星園區的規劃絕對屌打台積電，首先是公司的餐廳很好吃，而且動線設計得很好，而且園區裡除了有便利商店、咖啡廳外，還有三星家電與酒莊能讓員工購物。除此之外，公司還提供飲料販賣機免費隨便喝。

男網友說，三星的客戶幾乎都是用韓文彼此溝通，不過，韓國的英文水平近年來提升不少，不會說韓文也能買東西無障礙，而且越年輕的人，英文發音越標準，不會被母語腔調影響。而他後來也去了首爾逛逛，發現首爾就是個燈紅酒綠的城市，非常熱鬧，但是市容的確稱不上乾淨，地上隨處可見菸蒂。

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