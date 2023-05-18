去年九合一選舉期間，調查局獲報有人假冒立委林昶佐國會辦公室名義，偽造中央流行疫情指揮中心公文，誆稱國內防疫措施應行鬆綁並請設法讓「某知名政治人物」進退兩難，並將電子檔寄送至媒體記者電郵信箱，查出是在臉書粉絲專頁經營電腦維修工作室的王姓男子涉嫌散布疫情假訊息，日前搜索約談王男到案，移送高雄地檢署偵辦。

調查局表示，台北市調查處去年7月發現不明人士偽冒「立法委員林昶佐國會辦公室」名義製作受文者為「中央流行疫情指揮中心」公文，內容誆稱國內防疫措施應行鬆綁並請設法讓「某知名政治人物」進退兩難，並將電子檔寄送至新聞媒體從業人員電郵信箱，意圖藉此引導社會輿論風向，使民眾不信任政府防疫措施不信任及影響選情，旋即組成專案小組調查。

專案小組查出，犯嫌刻意申請國外隨機生成1次性電子郵件帳號，製造網路斷點以干擾執法單位查緝，經專案小組以數位鑑識技術，分析偽造公文電子檔之文體結構、作者暱稱及與各大社群平台用戶關聯性後，鎖定於臉書粉絲專頁經營電腦維修工作室之王姓男子涉有重嫌，即報請高雄地檢署檢察官郭來裕指揮偵辦。

專案小組今年4月20日搜索王男住所並約談到案。調查局發現，王男具資訊專業背景，熟稔網路匿蹤手法，調查局訊後以王男涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及偽造文書等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。