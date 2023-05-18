台中女駕駛「內線超狂鬼切」 外送騎士慘遭撞倒地

網友投稿網路平台，中市發生一起「內線超狂鬼切」車禍，引起關注。王女昨天下午駕駛自小客車行駛環中東路內側車道，行至軍福17路口突然從路口網狀線右轉，與外線直行的賴姓外送員機車發生撞擊，賴多處擦挫傷。警方今天表示，兩車駕駛均無酒駕，初步研判王女違反特定標誌線禁制，肇責正由警方釐清中。

中市1名女駕駛以「內線超狂之鬼切」，與外側外送員機車發生碰撞，全案警方調查釐清中。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

民眾的行車紀錄器拍到車禍過程，以「內線車超狂鬼切，外送慘遭擊落」投稿「社會事新聞影音」網路平台。王女當時開車行駛內車道，外車道車輛因紅燈均已停車，獨留路口網狀線區內無車輛，王女開車自內車道直接從網狀線區右轉，與外側行駛機車發生撞擊。

台中市交通分隊小隊長吳俊儒表示，車禍昨天下午4時58分，發生在北屯區環中東路二段與軍福17路口，56歲王女開車沿環中東路網軍福16路方向行駛，在軍福17路口右轉，與外側車道騎機車直行的賴姓外送員碰撞，賴人車倒地，多處擦挫傷，小客車右車身與機車前車頭毀損賴。

警方表示，經進行酒測，王女及賴男均無酒精反應，肇因初步研判為王女違反特定標誌線禁制，呼籲民眾行駛於多車道道路右轉彎時，應先駛入最外側車道在右轉，以免造成其他用路人危險。