台南國華街「一味品碗粿」去年獲米其林必比登推薦，是不少在地人及觀光客的愛店，但店家昨天在臉書宣布，7月1日起漲價，碗粿、魚羮從35漲到40元，漲幅14.2％，讓網友哀號「40元已經跟台北價格一樣了」。

「一味品碗粿」與台南碗粿名店「富盛號」師出同源，但「一味品碗粿」人潮更勝一籌，店家昨天於臉書粉專貼出公告，宣布7月1日起漲價，並正式開立統一發票，碗粿、魚羮皆由35元調整至40元，調漲5元，漲幅約14.2%。

台南必比登名店「一味品碗粿」7月起因為開發票，價格調漲5元。（翻攝自一味品碗粿臉書）

漲價消息一宣布後，立刻引起網友熱議「以後吃個碗粿都是奢侈品！」、「好吃、料實在，物價上揚不漲價對不起老板」，而店家則馬上回覆，不是因為物價漲才漲價，「要不是開發票我還不想漲價」。

也有老饕支持，「好吃就不嫌貴」」、「台南一片小蔥肉餅都35，一碗碗粿40合理啦又有發票」。「一味品碗粿」位於台南國華街永安市場，民國37年開賣至今已傳承75年，使用老再來米磨漿，加入肉燥、火燒蝦、溫體豬肉，再配合獨家醬料，慢慢累積顧客，成為台南市區最有名的碗粿，2022年更獲得米其林必比登推薦。