藍斯林。（美聯社資料照）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）日前在一次打擊時，眼神飄向了洋基板凳區，被指控有作弊的嫌疑，白襪強投藍斯林（Lance Lynn）上節目表示，如果自己在投手丘遇到這種狀況，會往打者身上的肋骨丟。

該打席賈吉擊出全壘打，加深了對他的懷疑，藍鳥主播馬丁尼茲（Buck Martinez）在賈吉開轟之前，就注意到他的眼神很不尋常。賈吉賽後解釋望向板凳區的舉動，是因為總教練布恩（Aaron Boone）被驅逐之後，他曾告訴隊友不要再對主審有意見，卻還是在板凳區聽到吵雜聲。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）昨（17日）透露，球團已經要求大聯盟調查賈吉是否有作弊行為，另外史奈德也發現，洋基一、三壘指導教練站得離自家內野手很近，他們可以聽到PitchCom系統的聲音，再將訊息傳達給賈吉。但這說法被大量球迷吐槽，指出球隊大多數的壘指都會站出指導區外，向打者及跑者打暗號。

藍斯林認為很難避免這類的作弊行為，往打者身上丟是唯一的阻止方法，「如果二壘跑者看到了你投球的握法，那就是自己的責任，但不在場上的球員或教練參與進來，那就有點過分了。」